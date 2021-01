Lyrisch ins neue Jahr – Musical Moments mit Hera Hyesang Park

Musical Moments Serie von Deutsche Grammophon mit einer neuen Aufnahme von I am Hera” bei Deutsche Grammophon veröffentlicht und sich darauf in 18 Arien als moderne und weltgewandte junge Künstlerin vorgestellt. Mit ihrem glasklaren, lyrischen Koloratursopran hat sich Park in der Klassikwelt rasch etabliert. Im neuen Jahr startet dieSerie von Deutsche Grammophon mit einer neuen Aufnahme von Hera Hyesang Park . Die südkoreanische Sopranistin hat im November ihr Debütalbum mit dem Titel “” bei Deutsche Grammophon veröffentlicht und sich darauf in 18 Arien als moderne und weltgewandte junge Künstlerin vorgestellt. Mit ihrem glasklaren, lyrischen Koloratursopran hat sich Park in der Klassikwelt rasch etabliert.

Im Rahmen der Musical Moments Serie erscheint am 8. Januar Franz Schuberts Lied “Ellens dritter Gesang” Op. 52, Nr. 6, D. 839, das oft nach den ersten Worten der Liedstrophen “Ave Maria” benannt wird. “Ellens dritter Gesang” oder auch “Ave Maria” wurde 1825 von Schubert komponiert und ist eines von sieben Liedern, die Walter Scotts Gedicht “The Lady of the Lake” vertonen. Schuberts “Ave Maria” ist eine der beliebtesten Melodien der Romantik und voller Liebe und Sehnsucht.

Ab dem 8. Januar ist das Werk in einer bisher noch unveröffentlichten Aufnahme von Hyesang Park mit Sarah Tysman am Klavier auf allen gängigen Plattformen als Download sowie im Stream verfügbar. Die junge Sopranistin, deren Stärke im lyrischen Fach liegt, ist dafür die ideale Besetzung.