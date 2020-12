Liebeslied – Musical Moments mit Elīna Garanča

Diese Woche wird der 250. Geburtstag vonweltweit gefeiert. Aus diesem Anlass folgt auf das weihnachtlichevon Rolando Villazón undein Werk von Beethoven. Die Mezzosopranistin Elīna Garanča veröffentlicht das Lied “” WoO 123, das Beethoven im Alter von 25 Jahren komponiert hat. Das Liebeslied beginnt mit dem Vers “Ich liebe dich, so wie du mich, Am Abend und am Morgen” und basiert auf einem Gedicht von Karl Friedrich Wilhelm Herrosee. Für Garanča spielen die Liedtexte in ihren Interpretationen eine besondere Rolle, denn ihre Liedauswahl beschränkt sich auf solche, zu deren Texten die lettische Sängerin eine spontane Beziehung aufbauen kann. Anfang November erschien ihr erstes Solo-Recital-Album mit einer poetischen Zusammenstellung von Liedern vonundbei der Deutschen Grammophon. Ein eingespieltes Team sind Garanča und der Pianist Malcolm Martineau, mit dem sie schon jahrelang Liederabende gibt und der sie auch in der vorliegenden Aufnahme begleitet.