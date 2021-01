“Januar-Jazz” – Musical Moments mit Andreas Ottensamer

In den letzten Wochen um Weihnachten und Neujahr stand Gesang im Fokus der Musical Moments Serie von Deutsche Grammophon. Nach Liedern von Adam, Beethoven und Schubert, wendet sich die Serie nun der musikalischen Welt von George Gershwin zu. Voller Witz und Energie interpretieren Andreas Ottensamer und Julien Quentin das erste der “Drei Preludes” in einer Adaption für Klarinette und Klavier und treffen damit den Charakter des “Allegro ben ritmato e deciso”. Mitreißende Rhythmen füllen den Januar mit neuer Energie und Entschlossenheit. Gershwins wohl bekanntestes Solo für Klarinette ist der Auftakt von “Rhapsodie in Blue” aus dem Jahr 1924. In dem Werk verbindet der amerikanische Komponist, ebenso wie in den zwei Jahre später entstandenen “Drei Preludes”, die Musikstile Jazz und Klassik miteinander.

Joseph Horovitz aus. Mit Gershwins Prelude Nr. 1, das ab dem 22. Januar auf allen gängigen Plattformen im Berliner Philharmoniker nun die jazzige Seite seines Instruments. Es ist bereits Andreas Ottensamers zweiter “Musical Moments”. Beide zeigen auf unterschiedlichste Weise wie meisterhaft Ottensamer sein Instrument beherrscht. Im ersten kostet er die endlosen Melodien des zweiten Satzes der Sonatine vonaus. Mit Gershwins Prelude Nr. 1, das ab dem 22. Januar auf allen gängigen Plattformen im Download sowie im Stream verfügbar ist, zeigt der Solo-Klarinettist dernun die jazzige Seite seines Instruments.