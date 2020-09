Glanzstücke des Archivs – Musical Moments mit Göran Söllscher

1979 hat der schwedische Gitarrist Göran Söllscher sein Debütalbum bei der Deutschen Grammophon vorgelegt, auf dem er unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach glänzte. Als Teil der Musical Moments Serie des gelben Labels erscheint nun die “Sarabande” aus der ersten Partita für Violine solo in h-Moll von Bach mit dem legendären Gitarristen. Söllscher interpetiert in der vorliegenden Aufnahme sein eigenes Arrangement der “Sarabande”, in der er den meditativen, ergreifenden Charakter des Werks trifft. Die “Sarabande” verbindet Raum und Zeit vom Barock bis in die Gegenwart. Ihre Wirkung auf den Zuhörer bleibt so frisch und bewegend wie vor 250 Jahren.

Alle zwei Wochen kann in der Musical Moments Serie eine bisher unveröffentlichte Aufnahme entdeckt werden. Ab dem 4. September steht Bachs “Sarabande” mit Göran Söllscher auf den gängigen Plattformen zum Download und im Stream bereit.