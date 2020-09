Ergreifend – Musical Moments mit Anna Prohaska

Anna Prohaska steht üblicherweise auf den großen Opernbühnen – Berliner und Berlin-Besucher dürfen sich glücklich schätzen, denn die Sopranistin zählt schon lange Jahre zum großartigen Ensemble der Staatsoper Unter den Linden. In einem weitaus intimeren Rahmen ist Anna Prohaska beim dieswöchigen “Musical Moments” zu erleben. Aus Schuberts Liederzyklus “Winterreise” interpretiert Prohaska die Nummer 21: “Das Wirtshaus” im Berliner Meistersaal zusammen mit Caspar Frantz am Klavier. Das Lied steht in F-Dur, jedoch erzeugt das sehr langsame Tempo trotz der Dur-Tonart eine trauernde, andächtige Stimmung. Prohaska gelingt es, die unentschlossene Stimmung zwischen Leben und Tod, Hoffnung und Enttäuschung einzufangen und legt stets auf große Textverständlichkeit wert. So wird ihre Interpretation zum Hochgenuss.

"Das Wirtshaus" mit Anna Prohaska aus Schuberts zweitem Liederzyklus “Winterreise” steht ab sofort als Download und im Stream zur Verfügung.