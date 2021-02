Mozart-Spiegelungen – Gemeinsames Album von Momo Kodama und Seiji Ozawa

Momo Kodama gilt als eine der bedeutendsten Interpretinnen moderner Klavierliteratur. Der ebenso empfindsame wie intellektuell durchdachte Stil der japanischen Pianistin prädestiniert sie dazu, musikalisches Neuland zu entdecken. Ihre bislang erschienenen ECM-Alben “La vallée des cloches” (2013) und “Point and Line” (2017) trugen impressionistische Züge und schlugen einen Bogen von der europäischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts bis in die japanische Gegenwart. Auf ihrem neuen Album kombiniert Momo Kodama Mozarts Klavierkonzert Nr. 23 in A-Dur (K. 488) mit dem eigens für sie geschriebenen Klavierkonzert “Lotus under the moonlight” (2006) von Toshio Hosokawa. Der Gegenwartskomponist ließ sich zum Mozart Gedenkjahr 2006 von Mozarts Klavierkonzert zu seiner Komposition inspirieren.

Momo Kodama wird auf ihrem neuen Album, dessen Erscheinen ECM New Series für den 12. März 2021 angekündigt hat, von dem Mito Chamber Orchestra unter der Leitung von Seiji Ozawa begleitet.