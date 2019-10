Am 22. November 2019 ist es soweit:

Dann erscheint das MTV Unplugged Konzert von MAX RAABE & PALAST ORCHESTER auf CD, Vinyl, DVD und Blu-Ray zeitgleich zur Ausstrahlungs-Premiere auf MTV. Journalisten konnten bereits am Dienstag auf einer kleinen, feinen Pressekonferenz erste Eindrücke und -blicke gewinnen, als zum Originaldrehort des Konzerts, dem Spiegelsaal von Clärchens Ballhaus, geladen wurde. Dort plauderte die MTV-Moderatorin Aminata Belli mit Max Raabe und ein paar der mitwirkenden, hochkarätigen Gastmusiker (Lea, Samy Deluxe, Pawel Popolski) über das Zustandekommen dieser so großartigen wie ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Dieses MTV Unplugged zeigt MAX RAABE & PALAST ORCHESTER sowie die Mitwirkenden Gäste (außer den o.g. noch Herbert Grönemeyer, Lars Eidinger, Namika und Mr. Lordi) in Höchstform und bringt den einzigartigen, modernen Raabe-Pop auf ein neues Level. Seien Sie gespannt…

Hier das limitierte Bundle mit Deluxe Edition (2 CD + DVD + Blu Ray) und exklusivem Notizbuch im Shop bestellen.