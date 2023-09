Max Raabe und sein Palast Orchester erwecken Klassiker zu neuem Leben

Mit perfekter Abendrobe, leicht angehobener Augenbraue und sonor sanfter Stimme zelebriert Max Raabe bereits seit Jahrzehnten die musikalische Ära der Goldenen Zwanziger und ist ein gefeiertes Unikat auf der Bühne. Am 29. September veröffentlicht der Bariton zusammen mit dem Palast Orchester sein neues Album “Mir ist so nach Dir” bei Deutsche Grammophon, für das er beliebte Klassiker aus verschiedenen Ländern zusammengetragen hat.

Humorvoll und zu Herzen gehend

“Das Beeindruckende an diesen Liedern ist, dass sie auch heute noch dieselben Emotionen auslösen, wie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Je nach Titel wird gelacht, oder eine Träne weggedrückt”, sagt Max Raabe über die Strahlkraft der Lieder auf seinem neuen Album. So sind es die verschiedenen gesungenen Geschichten, Episoden und Gefühlsmomente, welche die Hörer auch heute noch berühren und in Raabes Versionen in maßgeschneidertem neuen Klanggewand, hoch elegant und leichtfüßig beschwingt daherkommen. Für die Aufnahme haben der Sänger, die zwölf Musiker des Orchesters sowie die Geigerin Cecilia Crisafulli ganz im Stil der 20er- bis 30er-Jahre gemeinsam im Studio Platz genommen, um die einzelnen Songs zusammen einzuspielen.

International und zeitlos

Mit den verschiedenen Liedern reisen die Künstler musikalisch um die Welt und präsentieren mit schwungvoller Dynamik und höchster Präzision zugleich zeitlose Klassiker. Dabei führt die Reise nach Spanien (“Cubanacán”), Frankreich (“La Mer”), England (“Top Hat”) und Italien (“Un’ora sola ti vorrei”) und offenbart sich Max Raabe einmal mehr als Meister gepflegter Unterhaltungskunst.