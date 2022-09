Max Raabe bringt gute Laune

Max Raabe ist mit einem neuen Album zurück. Auf “Wer hat hier schlechte Laune” singt Raabe von der Liebe, der Freude und vom Glücklichsein. Es ist ein Zusammenspiel der Gegensätze von Glück und Zweifel, von Euphorie und Unsicherheit, von der Freude am anderen und dem Hadern mit sich selbst – stets reich an Emotionen. Die erste Single “Der Sommer”, die bereits zum Download und im Stream zur Verfügung steht, macht Lust auf mehr und lädt dazu ein, das kleine Glück unter den Birken am Feldrain zu finden.

Der Bariton steht für den Witz vergangener Zeiten und gleichzeitig für das Wissen über den Wandel der Welt. Anknüpfend an seine letzten Veröffentlichung geht Raabe auch auf dem kommenden Album neue Wege. Erstmals bilden elektronische Rhythmen das Fundament einiger Lieder.

Entstanden sind die neuen Kompositionen und Texte wieder einmal mit Annette Humpe, Christoph Israel, Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Joshua Lange sowie Achim Hagemann und das Palast Orchester verdeutlicht bei dieser Einspielung ein weiteres Mal, zu welchen Nuancen es fähig ist.

Bereits am 8. September erscheint mit der zweiten Single “Wer hat hier schlechte Laune” der Titelsong zum Album als Download und im Stream.