Guten Tag, liebes Glück – Max Raabe mit LEA im MTV Unplugged

"Die Interpretationen unserer Gäste waren für mich ein Geschenk", so Max Raabe über den unvergesslichen MTV Unplugged Konzertabend in Clärchens Ballhaus in Berlin. Am 22. November 2019 erscheint die Einspielung mit Gästen wie Herbert Grönemeyer, Namika und Samy Deluxe.

"Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein…"

Guten Tag, liebes Glück” vom Album “ Mit von der Partie ist auch die deutsche Singer-Songwriterin LEA, die schon mit Pop-Größen wie Mark Forster, Glasperlenspiel und Seven auf der Bühne stand. Nun ist die Wahl-Berlinerin mit Ur-Berliner Max Raabe mit dessen Song “” vom Album “ Der perfekte Moment…wird heut verpennt ” zu erleben. “Es ist ja so fantastisch, dass man Worte, die man zu kennen glaubt, so ganz neu und anders dann wieder dargestellt werden”, sagt Raabe.

Die Sängerin fühlt sich geehrt, dabei gewesen zu sein. “Mit Max Raabe und seinem Palast Orchester bei MTV Unplugged aufzutreten, war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Die Atmosphäre in Clärchens Ballhaus hatte eine sehr spezielle Energie und ich bin froh, Teil dieses tollen Abends gewesen zu sein”, so LEA.