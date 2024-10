Kostbarkeiten von Schubert – Pollinis letzte Aufnahme

Maurizio Pollini starb im Frühjahr in Mailand im Alter von 82 Jahren. Die Musikwelt betrauerte den Tod des italienischen Starpianisten als einen unermesslichen Verlust. Pollini galt als virtuose Ausnahmeerscheinung. Kaum ein Pianist der Gegenwart vermochte Perfektion und Eleganz, makellose Technik und poetische Empfindsamkeit so formvollendet zu verbinden wie der weltgewandte Mailänder, der schon zu Lebzeiten zu einer Legende wurde.

Jetzt ehrt Deutsche Grammophon den Meister der Klavierkunst mit einer besonderen Veröffentlichung. Auf dem Programm steht seine letzte Studioaufnahme, die er im Juni 2022 gemeinsam mit seinem Sohn Daniele im Münchner Herkulessaal verwirklichte. Vater und Sohn interpretierten bei den Aufnahmesessions ausgewählte Werke von Franz Schubert, jenem Komponisten, der aus Danieles Sicht zu den liebsten seines Vaters zählte.

Maurizio Pollini ist auf dem Album mit Schuberts vielschichtiger Klaviersonate Nr. 18 in G-Dur (D 894) zu erleben, Daniele mit den schillernden Charakterstücken aus Schuberts geistreichem Klavierzyklus “Moments musicaux” (D 780). Gemeinsam widmen sich Vater und Sohn der elegischen f-Moll-Fantasie (D 940) aus Schuberts Todesjahr 1828. Es war das erste Mal und wird tragischerweise auch das letzte Mal gewesen sein, dass Senior und Junior zusammen ein vierhändiges Stück gemeinsam einübten und aufführten.

Das Album der beiden Pollinis soll am 25. Oktober 2024 in den Handel kommen. Die Vorbestellung läuft seit dem 13. September 2024. Seitdem steht als erste e-Single der Kopfsatz aus Schuberts Fantasie für Klavier zu 4 Händen in f-Moll zum Download und Stream bereit.