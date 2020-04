Augenschmaus – Maurizio Pollinis Beethoven-Aufnahmen kommen als audiovisuelles Live-Erlebnis direkt nach Hause

Maurizio Pollini hat sich im Laufe seiner glänzenden Karriere über viele Jahrzehnte intensiv mit Beethovens anspruchsvoller Klaviermusik auseinandergesetzt und dem Münchner Publikum zuletzt einen wunderbaren Konzertabend beschert, in dem er seine Virtuosität komplett entfalten konnte. Die Deutsche Grammophon hat Pollinis Interpretation der letzten drei großen Beethoven-Sonaten in exzellenten Aufnahmen eingefangen, die zusätzlich zum Album nun auf Blu-ray und als eAlbum Video den gesamten Konzertabend noch einmal ganz lebendig in Bild und Ton präsentieren.

Pollinis Interpretationen der drei Sonaten offenbaren mit großer emotionaler Intensität alle Facetten von Beethovens Klangsprache und weisen den italienischen Pianisten einmal mehr als großartigen Künstler unserer Zeit aus.