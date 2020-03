Von kompromissloser Subjektivität: Beethoven als Liedkomponist

Unter dem Titel “” erscheint am 20. März ein gemeinsames Album des Baritonsund des Pianisten Jan Lisiecki , welches Beethoven als Liedkomponist ehrt und eine Auswahl seiner bekanntesten aber auch selten zu hörenden Lieder präsentiert. Intim, poetisch und von kompromissloser Subjektivität im Ausdruck geprägt, ziehen die Kompositionen in der Interpretation durch die beiden Künstler eindringlich in den Bann. Einen weiteren kleinen Eindruck vermittelt bereits jetzt der Titel “”, der ab sofort im Stream sowie zum Download bereit steht.