Matthias Goerne & Jan Lisiecki

Das Kunstlied ist in seiner Konzentriertheit und emotionalen Dichte eine der intimsten Gattungen überhaupt. Im Schaffen vondrohen die Lieder ob der überwältigenden Vielfalt und gewaltigen Dimension seiner symphonischen Werke und großen Konzerte leicht unterzugehen. Ihre Qualität und kompositorische Vielschichtigkeit jedoch stehen den Großwerken in nichts nach und umso lohnender ist es, diesen Schatz gerade imerneut zu heben. Mit dem Baritonund dem Pianisten Jan Lisiecki haben sich zwei herausragende Interpreten dieser Aufgabe angenommen und die bekanntesten aber auch selten zu hörende Lieder voneingespielt, die am 20. März als Album mit dem Titelveröffentlicht werden. Schon jetzt steht mit “Nimm sie hin denn, diese Lieder” aus “An die ferne Geliebte, Op. 98” ein erstes Lied zum Download und Streaming bereit.