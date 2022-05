Matthias Goerne beschließt seine Lieder-Trilogie – begleitet von Daniil Trifonov

Nachdembereits zwei erfolgreiche Liederalben für Deutsche Grammophon aufgenommen hat, – das eine mit Jan Lisiecki , das andere mit Seong-Jin Cho – kündigt der renommierte Bariton nun den letzten Teil der Trilogie an: Am 10. Juni 2022 erscheint in Zusammenarbeit mit dem Pianistendas Album “”, auf dem Werke von und Schostakowitsch zu hören sein werden.