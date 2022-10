María Dueñas fasziniert als neue DG-Exklusivkünstlerin

María Dueñas ist trotz ihres jungen Alters bereits jetzt eine der überragendsten Geigerinnen ihrer Generation. 2021 hat die spanische Musikerin den renommierten Menuhin-Wettbewerb gewonnen, nun wurde sie als Exklusivkünstlerin bei Deutsche Grammophon unter Vertrag genommen. Für Mai 2023 hat sie ihr Debütalbum angekündigt, für das sie zusammen mit den Wiener Symphonikern unter Leitung von Manfred Honeck Beethovens Violinkonzert einspielen wird. Es ist der Beginn einer vielversprechenden Partnerschaft. Eine erste Single vermittelt bereits jetzt einen Einblick in Dueñas‘ Kunst.

Vom Wunderkind zur Stargeigerin

María Dueñas kam 2002 in Granada auf die Welt und wurde bereits mit sieben Jahren am Konservatorium in ihrer Heimatstadt angenommen. Nur vier Jahre später gewann sie von Juventudes Musicales Madrid ein Stipendium für ein Auslandsstudium und wurde als Studentin an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden bald von dem Geiger Wolfgang Hentrich und dem Dirigenten Marek Janowski entdeckt. In den folgenden Jahren perfektionierte sie ihr Spiel bei dem renommierten Violinpädagogen Boris Kuschnir an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Zahlreiche Wettbewerbserfolge folgten, darunter der Förderpreis des Rheingau Musik Festivals 2021 sowie der erste Preis und der Publikumspreis beim Menuhin-Wettbewerb 2021. Längst ist Dueñas als Solistin auf den großen Bühnen der Welt zu Gast, darunter der Hamburger Elbphilharmonie, der Tschaikowsky-Konzertsaal in Moskau, der Wiener Musikverein oder die Carnegie Hall in New York.

Single und Debutalbum

María Dueñas überzeugt als Interpretin mit technischer Perfektion und Virtuosität ebenso wie mit musikalischer Sensibilität, mitreißendem Temperament und emotionaler Hingabe. Ihre Aufnahmelaufbahn beim gelben Label beginnt sie mit nichts Geringerem als dem Beethoven-Violinkonzert, das im Mai 2023 erscheinen wird und für das Dueñas mit den Wiener Symphonikern und Manfred Honeck zusammenarbeitet. Bereits jetzt steht ihre erste Single mit Gabriel Faurés “Après un rêve” zum Download bereit.