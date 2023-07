Manfred Eicher ist für seine musikalischen Leistungen mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Mit visionärer Energie, unermüdlicher Gestaltungskraft und sicherem Gespür für individuelle Klangästhetik habe er “über 50 Jahre hinweg den Jazz weltweit mitgestaltet”, so die Jury. Die Auszeichnung wurde Eicher am 5. Juli, im Rahmen einer Feierstunde im historischen Cuvilliés-Theater in München von Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume überreicht.