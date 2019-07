Magie der Wüste – Luke Howard kündigt neues Album an

Nach “ Open Heart Story ” veröffentlicht Luke Howard am 23. August sein zweites Album für Mercury KX. Mit “ The Sand That Ate The Sea ” präsentiert Howard ein audio-visuelles Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Matthew Thorne entstanden ist. “Der Ausgangspunkt für meine Inspiration war Matts visuelle Arbeit – fast jedes Stück des Albums basiert auf Improvisationen zu seinen Bildaufnahmen. Deshalb ist der Klang dieses Albums ganz anders im Vergleich zu meinen anderen.”