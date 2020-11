Meister der Harmonien – Ludovico Einaudi wird 65 Jahre alt

Mit seinem besonderen Mix von Elementen aus Klassik, Rock, elektronischen Klängen und Weltmusik hat Ludovico Einaudi die gängigen Vorstellungen von Genregrenzen und Publikumsvorlieben im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgelöst – und ist nicht nur einer der weltweit bekanntesten, sondern wohl auch beliebtesten Komponisten unserer Zeit geworden. Nun wird Ludovico Einaudi 65 Jahre alt und präsentiert mit seiner jüngsten Albumserie “Seven Days Walking” und der nun erscheinenden Super Deluxe Limited Edition, dass seine kreative Schaffenskraft stärker denn je fließt.

Einaudis Musik lebt von Klarheit und minimalistischer Eleganz, von lyrischer Leichtigkeit, Harmonie und vollkommener Präzision. Der Pianist stürmte mit einer Reihe seiner Alben an die Spitze der Charts, spielte in den weltweit renommiertesten Konzertsälen vor ausverkauften Rängen, komponierte diverse preisgekrönte Filmmusiken und hat immer wieder höchste Beliebtheitswerte bei Internetnutzern erreicht. Trotz seiner großen Erfolge verbindet man mit dem italienischen Musiker auch mit Bescheidenheit, Liebe zur Natur und Menschlichkeit. Unvergesslich ist sein Video auf einer künstlichen Eisscholle in der Arktis, mit dem der Pianist in Zusammenarbeit mit Greenpeace auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machte.

Auch in seinem letzten großen Projekt stand die Natur im Mittelpunkt. Von März bis September 2019 veröffentlichte Ludovico Einaudi jeden Monat ein neues Album, das jeweils für einen Tag seiner Wanderung durch die schneebedeckten Alpen steht. Zusammen ergeben die Aufnahmen die spannende Albumserie “Seven Days Walking”. Die Kompositionen für Soloklavier erinnern an seine frühen Soloaufnahmen, Ludovico Einaudi erweitert die Besetzung jedoch um Celli und Violinen und kombiniert die sanften Streicherklänge mit seinen meditativen beruhigenden Melodien. Die Klänge vertonen die Veränderungen des Lichts und der Natur, die den gleichen Wanderweg zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder anders wirken lassen. Decca feiert Einaudis Geburtstag mit einer eleganten und umfangreichen Super Deluxe Limited Edition, die nicht nur Musik, sondern auch Fotos und Zeichnungen des vielseitigen Künstlers enthält.