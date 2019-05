Lagerfeuerromantik – Ludovico Einaudi veröffentlicht den neuen Titel “Campfire, Variation 2”

Diejenigen, die das Stück in der “Variation 1” aus dem Vorgänger-Album “” kennen, werden merken: die Stimmung am Lagerfeuer ist umgeschlagen. In der neuen “Variation 2” von “Campfire” lässt Einaudi, unterstützt von(Geige und Bratsche) und(Cello), das prägnante, punktierte, rezitative, sehnsuchtsvoll-dringlich in Moll angeschlagene Leitmotiv der ersten Fassung weg, zugunsten eines anderen, innehaltenden, verklärten Themas. Wer also dachte, dass sich die Stücke von “Seven Days Walking” ab dem dritten Teil vielleicht doch mal durch Wiederholung abnutzen, merkt hier, dass Einaudi seinen Pfad wechselt und variiert, neue Musik einspeist, unberechenbar bleibt, so dass die Klangreise abwechslungsreich weitergeht.