Großes Kino – Das Album “Cinema” mit der schönsten Filmmusik von Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudis Klangsprache hat bereits viele Film- und Fernsehproduktionen um die für ihn so typische minimalistisch-atmosphärische Schönheit bereichert. Die Musik des italienischen Künstlers lebt von Klarheit, lyrischer Leichtigkeit, Harmonie und vollkommener Präzision.

In der Vergangenheit stürmte der Pianist und Komponist immer wieder an die Spitze der Charts und hat höchste Beliebtheit erreicht. Preisgekrönt sind auch viele seiner Filmmusiken, auf die nun die neue Decca-Collection “Cinema” den Fokus richtet, die für den 4. Juni angekündigt ist. Insgesamt 28 Titel aus dem vielseitigen kompositorischen Schaffen für Bildschirm und Kinoleinwand bringen alle Facetten von Einaudis Musik zum Leuchten.

Neben Highlights aus großen Filmen wie “This Is England”, “The Intouchables”, “I’m Still Here”, “Nomadland”, “Samba”, “Insidious”, “Fuori Dal Mondo” und “Sotto falso nome”, stehen auch zwei bisher unveröffentlichte Titel auf dem Programm des Albums.

“Es ist ein wunderbares Zeichen, dass ‘Nomadland’ und ‘The Father’, zwei wunderschöne Independent-Filme, die über wichtige und tiefgründige Themen sprechen, mit diesen großartigen Auszeichnungen gewürdigt wurden. Ich fühle mich geehrt, mit meiner Musik zu diesen beiden bewegenden Geschichten beigetragen zu haben”, sagt Ludovico Einaudi über die bei den diesjährigen Oscars ausgezeichneten Filme, für die er u.a. die Filmmusik geschrieben hat.