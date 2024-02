Zahlreiche Oscar-Nominierungen für Bernstein-Hommage “Maestro”

Wenn es am 10. März wieder heißt “And the Oscar goes to…” hat der Film “Maestro” gute Chancen darauf, mindestens eine der begehrten goldenen Trophäen zu erhalten. In gleich sieben Kategorien wurde der außergewöhnliche Streifen für den Oscar nominiert und in der Tat sind der filmische Inhalt sowie die musikalische Untermalung absolut preisverdächtig.

“Maestro” – eine filmische Verneigung vor Leonard Bernstein

Der Film “Maestro” würdigt den legendären Dirigenten, Komponisten und Interpreten Leonard Bernstein, der in seinem Leben verschiedenste Genres und Talente miteinander vereinte und mit packender Präsenz und Kraft in den Bann zog. Im Film wird der Künstler dargestellt von Hollywood-Star Bradley Cooper, der darüber hinaus auch der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent des Films ist. Kern der berührenden Filmerzählung ist die Ehe Bernsteins mit Felicia Montealegre – eine leidenschaftliche Liebesgeschichte.

Packender Soundtrack

Ebenso kunstvoll und mitreißend wie das Spiel der Darsteller trägt der Soundtrack zur außergewöhnlichen Intensität und Dichte von “Maestro” bei. Ende letzten Jahres wurde dieser als eigenständiges Album bei Deutsche Grammophon veröffentlicht und überzeugt mit einer Fülle an facettenreichen Orchesterwerken, eingespielt vom London Symphony Orchestra unter Leitung von Yannick Nézet-Séguin. Darunter sind Auszüge aus unterschiedlichen Kompositionen des Komponisten wie “West Side Story”, “Candide”, “On the Town”, “Mass”, “Chichester Psalms” und den Symphonien Nr. 2 und 3. Zudem beinhaltet die Filmmusik Werke von Beethoven, Mahler, Schumann und Walton.

Oscar-Nominierungen für filmisches Meisterwerk

Die filmische Würdigung Leonard Bernsteins wurde in insgesamt sieben Kategorien für den Oscar nominiert. Neben den technischen Sparten, darunter den Nominierungen für die beste Kamera, den besten Ton sowie das beste Make-up wurde “Maestro” in gleich vier Hauptkategorien nominiert, konkret der Kategorie Bester Film, Beste Hauptdarstellerin (Carey Mulligan) und Bester Hauptdarsteller (Bradley Cooper) sowie Bestes Originaldrehbuch.