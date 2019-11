Spannendes neues Kapitel in Lang Langs “Piano Book”

Es ist das erfolgreichste Klassik-Album des Jahres 2019 und ein weiterer Meilenstein auf der beeindruckenden Karriere des Pianisten Lang Lang: Mit “Piano Book” hat sich der Superstar der Klassik einen persönlichen Wunsch erfüllt und im März 2019 ein Album mit verschiedenen Stücken herausgebracht, die ihn von Beginn an fasziniert haben und ihm bis heute besonders viel bedeuten. Am 15. November erscheint nun die “Piano Book – Encore Edition” bei Deutsche Grammophon, die als digitale Deluxe-Version des Albums sechs neue Werke beinhaltet. Im Vorfeld wird am 1. November Lang Langs Einspielung von “Sweet Dreams” aus dem "Children’s Album"von Piotr Tschaikowsky als Single veröffentlicht.

Von Kuhlau bis Khatchaturian – reizvolle musikalische Ergänzungen des “Piano Books”

Die “Encore Edition” des “Piano Book” von Lang Lang bereichert die vielfältige Stückesammlung des ersten Albums um sechs weitere reizvolle Tracks. Neben Tschaikowskys “Sweet Dreams” finden sich darauf “Ivan Sings”aus Khatchaturians "Adventures of Ivan", Christian Petzolds Menuett in g-Moll aus Bachs Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach sowie drei Sätze aus Friedrich Kuhlaus Piano Sonatina in C-Dur Op.20 Nr. 1. “Musik macht unser Leben besser – sie heilt, vereint und inspiriert und macht uns zu besseren Menschen”, ist Lang Lang überzeugt. Mit seinem “Piano Book” und der “Encore Edition” trägt der Pianist diese Mission eindrucksvoll nach außen.