Neuheiten im DG Store: Exklusives farbiges Vinyl-Set von Lang Langs „The Disney Book“ u.v.m.

Lang Lang war schon immer inspiriert von Walt Disney’s Musik. Seine Liebe für die schönen Melodien nahm der Pianist als Anlass für sein neues Album “The Disney Book”. Dieses erscheint am 16. September bei Deutsche Grammophon. Lang Lang führt damit durch eine musikalische Reise ikonischer Filmmelodien, die neu interpretiert wurden. The Disney Book vereint mit Melodien aus "Pinocchio“, über "Das Dschungelbuch“ bis hin zu “Encanto” ein ganzes Jahrhundert Klassiker der Filmgeschichte. Die Stücke “Lied der Vogelfrau”, “Probier’s mal mit Gemütlichkeit” und "Nur kein Wort über Bruno“ stehen bereits im Stream oder zum Download bereit.

Bekannte Disney-Klassiker neu arrangiert auf farbiger Vinyl

Im Deutsche Grammophon Store lassen sich neben Neuheiten, hochwertigen Editionen und Sammler-Schätzen auch immer wieder exklusive Angebote entdecken. Eines der aktuellen Highlights ist das exklusiv verfügbare Vinyl-Set von Lang Langs "The Disney Book“ mit zwei roten 180g LPs in hochwertiger Gatefold-Verpackung mit Begleitmaterial sowie einer vom Pianisten signierten Art Card. Zudem ist auch die Deluxe-Version des Album auf zwei CDs ist inkl. signierter Art Card erhältlich.