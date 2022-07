Lang Lang entführt in die Welt von Disney

Unzählige Kindheiten wurden durch die Disney-Filme weltweit geprägt und bis heute ziehen nicht nur die Geschichten, sondern gerade auch die bekannten Melodien in den Bann. Auf seinem neuen Album “The Disney Book”, das am 16. September bei Deutsche Grammophon veröffentlicht wird, zelebriert der Pianist Lang Lang seine Passion für die klangvollen Geschichten und interpretiert die unvergesslichen Melodien mit Virtuosität und Fantasie. Begleitet wird er dabei teilweise vom Royal Philharmonic Orchestra und prominenten Musikerkollegen, zudem ist Lang Lang solistisch zu erleben. Schon jetzt vermittelt die erste Single das “Lied der Vogelfrau” aus dem Film Mary Poppins einen reizvollen Vorgeschmack auf Lang Langs faszinierendes Projekt.

Klassiker der Filmgeschichte – neu interpretiert von Lang Lang

Ob sie von fliegenden Teppichen, von Eisschlössern oder von sprechenden Tieren handelt – die Welt der Disney-Filme ist märchenhaft und magisch. Auf seinem neuen Album strebt der Pianist Lang Lang danach, die Magie der Filme auch in der Musik heraufzubeschwören. Von Pinocchio über Das Dschungelbuch, Aladdin, König der Löwen bis hin zu Encanto vereint der Musiker auf “The Disney Book” ein ganzes Jahrhundert Klassiker der Filmgeschichte und präsentiert die verschiedenen Kultmelodien auf ganz neue und stilistisch vielfältige Weise. “Diese neuen Fassungen sind mir quasi in die Finger komponiert. Ich wollte etwas wirklich Kunstvolles und Pianistisches”, so Lang Lang. Die raffinierten Arrangements bewahren die Essenz der vertrauten Melodien und sind gleichzeitig neue Werke, die an die Klangwelt Debussys und Chopins oder an die Virtuosität von Liszt und Horowitz erinnern.

Erste Single: “Lied der Vogelfrau” aus Mary Poppins

Als erste Single ist schon jetzt Lang Langs einnehmende Version des legendären Klassikers “Lied der Vogelfrau” aus dem Film Mary Poppins zu erleben. Dies war die Lieblingsmelodie von Walt Disney höchstpersönlich. Die beiden Ko-Komponisten des Films, Richard M. und Robert B. Sherman, wurden regelmäßig freitags von ihm in sein Büro gebeten, um dieses Lied für ihn zu spielen. Eine Tradition, die sich auch nach dem Tod von Walt Disney im Jahr 1966 fortsetzte. Für das begleitende Musikvideo zur Single drehte Lang Lang bei Einbruch der Dämmerung vor dem ikonischen Dornröschenschloss im kalifornischen Disneyland Park.