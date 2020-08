Höhepunkt barocker Variationskunst – Bachs “Goldberg-Variationen” mit Lang Lang

Die "" sind fürein Stück ohne Kompromisse: “Dieses Stück lässt uns alles aus uns herausholen, was wir haben, und alles, was wir nicht haben und noch lernen müssen”, so Lang Lang. Über 20 Jahre lang hat sich der Pianist mit diesem anspruchsvollen Großwerkauseinandergesetzt und dabei seine ganz eigene Interpretation entwickelt. Auf seinem neuen Album, das am 4. September international veröffentlicht wird, finden sich gleich zwei Einspielungen des Variationswerks wieder, die Lang Langs emotionale Sicht auf das für ihn “größte Klavierwerk aller Zeiten” offenbaren. Schon jetzt steht die im Stream und zum Download bereit.