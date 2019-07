“True” – Neues Album von Lambert

Mit der Neuvertonung gegenwärtiger Pop- und Rocksongs wurde der Berliner “Klavier-Exzentriker” (Radio 1) einst zum Geheimtipp bei Youtube. Sein zweites Album “Stay in the Dark” (2015), das die Welt “eine radikale Sternstunde” nannte, machte Lambert zunächst in Deutschland, dann auch international bekannt. Vor zwei Jahren nahm ihn das innovative Label Mercury KX unter Vertrag, das u.a. auch die Musik von Ólafur Arnalds undveröffentlicht. Der ausgebildete Jazzpianist, der stets mit einer sardinischen Stiermaske auftritt, knüpft auf “True” musikalisch an seine in diesem Jahr erschienene digitale Veröffentlichung “ Alone ” an. Das für den 13. September angekündigte Album ist geprägt von zarten, indes komplexen Pianomelodien.