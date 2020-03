Auf “Alone” verarbeitete Lambert Momente der Einsamkeit musikalisch, die er auf Reisen durchlebt hat. So erinnert das Stück “Skye” zum Beispiel an die endlosen Weiten der Schottischen Highlands und “Niort” an einen Aufenthalt in Frankreich ohne nennenswerte Sprachkenntnisse. Nun wartet der Komponist und Pianist mit sechs neuen Stücken auf.

Mit "Balcony Hotel (From “Miss”)" gilt es ab dem 13. März bereits einen ersten neuen Titel im Stream sowie als Download zu entdecken. Es folgende weitere Stücke im April, Mai und Juni bis am 26.06.2020 schließlich “Alone II” digital erscheint.

Zudem kommt Lambert im Rahmen seiner aktuellen Welttournee im April für einige Termine auch nach Deutschland:

11.04.2020 – Germany, Zingst, Kurhaus

18.04.2020 – Germany, Stade, Hanse Song Festival

21.04.2020 – Germany, Heidelberg, Halle 2

22.04.2020 – Germany, Freiburg, Jazzhaus