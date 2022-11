Vinyl-Veröffentlichungen von Deutsche Grammophon würdigen vier Ausnahmepianisten

Ob Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Evgeny Kissin oder der frisch geehrte Gewinner des Chopin-Wettbewerbs Bruce Liu. Sie alle setzen mit ihrer pianistischen Kunst Maßstäbe und ziehen in ihren Interpretationen mit virtuoser Technik, ausdrucksstarker Musikalität und Originalität gleichermaßen in den Bann. Alle vier Pianisten sind bei Deutsche Grammophon nun auf Vinyl-Alben zu erleben, die im Laufe des Herbstes veröffentlicht werden.

Für Krystian Zimerman steht die Klaviermusik vonauf einer Ebene mit jener von– gleichwohl ist sie kaum bekannt. Mit seinem neuen Album will der Pianist das ändern und ein neues Licht auf die Musik des polnischen Tonschöpfers werfen. Hierzu hat er ein Repertoire ausgewählt, das die vielen Facetten Szymanowskis und die unterschiedlichen Phasen in seiner Entwicklung eindrucksvoll aufzeigt. So erklingen dieebenso wie Interpretationen der Variationen über ein polnisches Volksthema op. 10 und eine Auswahl von Préludes und Mazurkas des Komponisten.