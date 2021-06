Klassik-Rarität – Signierte Beethoven-Aufnahmen von Krystian Zimerman

Die außergewöhnlichen Neuinterpretationen der fünf Beethoven-Klavierkonzerte von Krystian Zimerman und dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle gehörten zum Highlight des Beethoven-Jubiläums im vergangenen Jahr. Deutsche Grammophon gibt nun bekannt, dass die Aufnahmen in einer einmaligen, von Zimerman persönlich signierten Version erscheinen werden. Die stark limitierte Box wird exklusiv ab dem 9. Juli im Store der Deutschen Grammophon erhältlich sein.

Bereits 1989 spielte der polnische Meisterpianist Zimerman Beethovens Klavierkonzerte ein. Zunächst stand Leonard Bernstein am Pult. Doch weil dieser starb, bevor der Beethoven-Zyklus fertiggestellt werden konnte, dirigierte Zimerman die verbleibenden Konzerte vom Klavier aus selbst. 30 Jahre später, zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, kehrt Zimerman zu den Werken zurück: Gemeinsam mit Sir Simon Rattle und dem London Symphony Orchestra nahm der Pianist im Dezember 2020 seine zweite Beethoven-Einspielung im LSO St. Luke’s in London auf.

Doch damit nicht genug: Um das Musikhighlight des Sommers abzurunden, sind die Beethoven-Aufnahmen von Krystian Zimerman und dem London Symphony Orchestra auch visuell erlebbar. Deutsche Grammophon zeigt die Konzertaufnahmen aus dem LSO St. Luke’s in London am 9., 10. und am 11. Juli auf DG Stage