Klassik-Charts im September 2020 mit Anne-Sophie Mutter, John Williams, Daniel Hope u.v.m.

Bereits 2019 hat Anne-Sophie Mutter in ihrem Aufnahmeprojekt “” für sie von John Williams höchstpersönlich arrangierte Werke für Solo-Violine zusammengefasst. “Across the Stars”, für das Mutter als “Instrumentalistin des Jahres” mit einem Opus Klassik 2020 geehrt wird, ist nun erneut in die Charts eingestiegen. Außerdem belegt Anne-Sophie Mutter mit Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra mitden 13. Platz der Charts. Anne-Sophie Mutter ist somit gleich mit drei Alben in den Klassik-Charts im September vertreten.