Tenor Jonathan Tetelman ist neuer Exklusivkünstler bei Deutsche Grammophon

Deutsche Grammophon nimmt Jonathan Tetelman unter Vertrag. Das Traditionslabel gibt am 27. Oktober 2021 bekannt, dass sich der Tenor jüngstes Mitglied der Künstlerfamilie nennen kann: “Wir freuen uns, Jonathan bei uns willkommen zu heißen”, sagt Dr. Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon. “Schon jetzt nennt ihn die Kritik in einem Atemzug mit den größten Tenören aus Vergangenheit und Gegenwart. Seine Kunstfertigkeit, sein stimmlicher Reichtum und seine Präsenz auf der Bühne bestätigen den Vergleich.”

Jonathan Tetelman ist bereits eine feste Größe in der Opernwelt. Das Magazin Forum Opéra schreibt über ihn: “Seine Stimme ist üppig und strahlend, bewegt sich völlig mühelos zwischen den tiefsten und den höchsten Lagen und – als würde das noch nicht reichen – verleiht den Pianissimi einen eleganten seidigen Schimmer.” Geboren in Chile und in den USA aufgewachsen, wurde sein Musiklehrer schon früh auf die stimmliche Begabung des jungen Jonathans aufmerksam. Nach seinem ersten Unterricht an der American Boyschool of Music setzte er seine Ausbildung sowohl an der Manhattan School of Music als auch Mannes School of Music fort. Anschließend trat der Sänger unter anderem als Rodolfo (“La bohème”) an der Komischen Oper Berlin und der English National Opera auf. Zu den aktuellen Projekten des 33-jährigen Tenors zählen sowohl Cavaradossi (“Tosca”) als auch Pinkerton (“Madama Butterfly”) in seinen jeweiligen Hausdebüts am Theater an der Wien und bei den Bregenzer Festspielen. Zudem ist er an der Seite von Plácideo Domingo als Loris Ipanow in Giordanos Fedora an der Frankfurter Oper zu sehen.

Tetelmans Debütalbum erscheint im Sommer

Sein Debütalbum für Deutsche Grammophon, das Tetelman derzeit gemeinsam mit dem Orquesta Filarmónica de Gran Canaria unter dessen Chefdirigenten Karel Mark Chichon aufnimmt, erscheint im kommenden Sommer. Dafür werden lyrische Werke sowie Arien Verdis und des Verismo eingespielt: “Im Grunde ist dieses Album ein Porträt dessen, was ich als meinen Weg als Künstler sehe, indem es einige weniger bekannte Werke mit Arien und Duetten für die romantische Tenorstimme verbindet. Italienisches und lyrischeres französisches Repertoire stehen im Mittelpunkt dieser Aufnahme, ein wunderbarer Beginn”, sagt Tetelman selbst über das Album.