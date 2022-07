So schön! Sarah Willis erkundet mit dem Tenor Jonathan Tetelman die Kunst seiner hohen Cs

Stimmlich hat Jonathan Tetelman sich im Laufe der Zeit vom Bariton zum Tenor entwickelt, doch auf dem Weg dorthin war der vielseitige Künstler auch mal drei Jahre lang als DJ in New York unterwegs. Mittlerweile hat der junge Sänger eine Familie gegründet und seinen festen Platz in der Opernwelt gefunden. Und so jagt ein Highlight das nächste auf seinem Debütalbum für die Deutsche Grammophon, auf dem er eine exquisite Sammlung von ganz besonderen musikalischen Momenten präsentiert, die das weite Spektrum der Figuren zeigt, mit denen Jonathan Tetelman sich künstlerisch auseinandersetzt.

Ohne Publikum eine Rolle authentisch zu verkörpern ist eine größere Herausforderung, als auf der Bühne mit vollem Körpereinsatz zu spielen, verrät er – vor dem Mikro muss man stimmlich nochmal ganz anders mit seinen Kräften haushalten, wenn man ein hohes C nach dem anderen schmettert. Doch gemeinsam mit dem Orchester aus Gran Canaria ist dem jungen Sänger ein fulminantes Debüt für das gelbe Label gelungen, mit dem er die Liebe in vielen glühenden Arien besingt und die Herzen seiner Hörerschaft im Sturm erobert.

Bravo und mehr davon – findet nicht nur Sarah Willis!