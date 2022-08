Violin Concerto & Selected Film Themes von John Williams und Anne-Sophie Mutter nun als Bluray und auf Vinyl

“Als Anne-Sophie Mutter mich bat, für sie ein Konzert zu Papier zu bringen, dachte ich, was für eine Gelegenheit, für eine der größten Künstlerinnen der Welt zu schreiben.”

Aus der jahrelangen Freundschaft zwischen Amerikas erfolgreichstem Filmkomponisten John Williams und Stargeigerin Anne-Sophie Mutter ging ein neues musikalisches Werk hervor. Das 2. Violinkonzert steht für einen weiteren Höhepunkt ihrer künstlerischen Partnerschaft und wurde begleitet von ausgewählten Filmmusik-Themen im Juni 2022 bei Deutsche Grammophon veröffentlicht.

Nun erscheint erstmals eine Deluxe-Blu-ray-Edition mit Videoaufnahmen der Weltpremiere des besagten Violinkonzerts von Anne-Sophie Mutter, John Williams und dem Boston Symphony Orchestra in Tanglewood sowie ausgewählter Filmthemen in der Boston Symphony Hall. Das Ganze ist auch in Pure Audio Formaten zu erleben – alles in atemberaubendem Dolby Atmos Surround und Surround 5.1 sowie in Stereo. Als Bonus darf man sich auf umfangreiches Interviewmaterial von Williams und Mutter freuen.