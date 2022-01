The Berlin Concert – Deutsche Grammophon startet mit John Williams in das neue Jahr

In diesem Herbst teilten sich zwei Musiklegenden die Bühne: John Williams dirigierte zum ersten Mal die Berliner Philharmoniker. Dieses historische Debüt wurde von Deutsche Grammophon in einer Reihe von ausverkauften Konzerten live aufgenommen und erscheint am 4. Februar 2022 in verschiedenen physischen und digitalen audio und audiovisuellen Produkte, die die Intensität und Begeisterung dieses besonderen Abends eindrucksvoll widerspiegeln. Das Album “John Williams – The Berlin Concert” präsentiert einige der bekanntesten Filmmusiken in der Interpretation eines der größten Orchester der Welt.

Bevor das Album anlässlich des 90. Geburtstages von John Williams am 8. Februar erscheint, erhalten Fans des Komponisten schon jetzt einen exklusiven Vorgeschmack: Das Konzert ist noch bis zum 9. Januar auf DG Stage zu sehen, inklusive aller Tracks und Zugaben, die von John Williams persönlich anmoderiert werden. So brachte John Williams zum Auftakt des Konzertes auch seine Freude über die Zusammenarbeit zum Ausdruck: “Vor diesem Orchester zu stehen und in diesem Saal vor Ihnen ist eine große Ehre und ein Privileg für jeden Musiker”. Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte, schließlich sind Kinoklassiker wie “Star Wars”, “Indiana Jones” oder “Jurassic Parc” untrennbar mit Williams Musik verbunden. Auch weniger bekannte, aber dennoch ebenso brillante Stücke wie etwa die Suite aus “Far and Away” wurden bei diesem Konzert dargeboten.



“Harry’s Wondrous World” steht zum Stream und Download bereit

Deutsche Grammophon startet aber nicht nur mit dem Konzertstream auf DG Stage in das neue Jahr, ab dem 7. Januar steht mit dem weltberühmten Track “Harry’s Wondrous World” aus “Harry Potter und der Stein der Weisen” auch ein zweiter Vorabtrack zum Stream und Download bereit.