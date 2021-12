Konzert-Highlight: “John Williams – The Berlin Concert” auf DG Stage

Was wären "Star Wars“, “Indiana Jones”, “Harry Potter" oder “Jurrasic Park" ohne die Musik von John Williams? Seit mehr als einem halben Jahrhundert prägt der erfolgreiche amerikanische Komponist die Geschichte und den Klang der Filmmusik. Im Herbst dieses Jahres dirigierte Williams erstmals die Berliner Philharmoniker. Das ausverkaufte Konzert, live mitgeschnitten von Deutsche Grammophon, präsentiert einige der berühmtesten Filmmusiken gespielt von einem der weltgrößten Orchester.

Bevor am 4. Februar der Live-Mitschnitt dieses historischen Debüts unter dem Titel "John Williams – The Berlin Concert“ bei Deutsche Grammophon zur Veröffentlichung kommt, wird das Konzert am 2. Januar 2022 auf DG Stage zu erleben sein. Anschließend steht das Konzert eine Woche als Stream zur Verfügung.

Das Konzert eröffnet mit "Olympic Fanfare and Theme“, einst geschrieben für die Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles. Des Weiteren werden atemberaubende Darbietungen des "Superman March“, des Themas aus "Jurassic Park“ und einer breiten Auswahl von Auszügen aus "Unheimliche Begegnung der dritten Art“, "Krieg der Sterne“, "Harry Potter“ und "Indiana Jones“ zu hören und zu sehen sein.