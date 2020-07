Konzert-Highlight: “John Williams in Vienna” auf DG Stage

John Williams am Pult der Wiener Philharmoniker umjubelt. Als Solistin stand an diesem Abend mit Im Januar 2020 wurde Filmmusiklegendeam Pult derumjubelt. Als Solistin stand an diesem Abend mit Anne-Sophie Mutter eine enge künstlerische Vertraute des Komponisten auf der Bühne des Musikvereins Wien.

John Williams in Vienna” bei Deutsche Grammophon zur Veröffentlichung kommt, wird das Konzert am 10. Juli exklusiv auf Bevor am 14. August der Live-Mitschnitt unter dem Titel “” bei Deutsche Grammophon zur Veröffentlichung kommt, wird das Konzert am 10. Juli exklusiv auf DG Stage zu erleben sein. Im Anschluss steht das Konzert weitere 48 Stunden zur Verfügung.

Christoph Eschenbach und dem Konzerthausorchester Berlin aus dem großen Saal des Hauses am Gendarmenmarkt in Berlin folgt damit ein weiteres Highlight im Programm-Kalender der neuen Classical Concert Hall, DG Stage. Nach Konzerten mit Alice Sara Ott aus dem Meistersaal Berlin und Víkingur Ólafsson und dem Konzerthausorchester Berlin aus dem großen Saal des Hauses am Gendarmenmarkt in Berlin folgt damit ein weiteres Highlight im Programm-Kalender der neuen Classical Concert Hall, DG Stage.

Auf dem Programm stehen Kultthemen aus Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park u.v.m.

hier. Tickets für das Konzert erhalten Sie

Weitere Termine im Juli 2020:

10. Juli 2020

John Williams, Anne-Sophie Mutter, Wiener Philharmoniker

12. Juli 2020

Kian Soltani

16. Juli

Rolando Villazón und Xavier de Maistre

19. Juli 2020

Benjamin Bernheim

24. Juli 2020

Ludovico Einaudi

Ab 25. Juli

Bayreuther Festspiele 2020 in virtueller Form

30. Juli 2020

Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Ludovic Tézier u.v.m.

Tickets für DG Stage lassen sich in sicheren Transaktionen online per Kreditkarte und durch die üblichen Zahlungsdienste erwerben und bieten den Online-Konzertbesuchern Zugang zu einmaligen Veranstaltungen in modernster Audio- und Videoqualität. Ticketpreise reichen, je nach Format und Produktion, von 4,90 bis 12,90 €.