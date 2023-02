John Williams in Vienna: Neue Single zum Geburtstag des Filmkomponisten

Kurz vor John Williams 91. Geburtstag ersch"int eine neue Single, die aus dem bekannten Film “Star Wars VII: The Force Awakens” stammt. Der "March of Resistance“ wurde ein weiteres Mal im März 2022 zusammen mit den Wiener Philharmonikern aufgenommen. Das Konzert schließt sich an den Erfolg der Konzerte im Jahr 2020 an, die als Aufnahme zum “best-selling orchestral album 2020” ausgezeichnet wurden. In der daraus entstandenen Aufnahme “John Williams in Vienna” wurde eine breite Auswahl klassischer Williams-Soundtracks präsentiert, wobei Anne-Sophie Mutter eine Reihe von virtuosen Werken vortrug, die der Komponist eigens für sie geschrieben hatte. Der Erfolg des Albums konnte erst mit seinem aktuellen Album “The Berlin Concert”, eingespielt mit den Berliner Philharmonikern, getoppt werden.

Star Wars: March of Resistance

Nachdem das Album 2022 in Deutschland mit Gold ausgezeichnet wurde, traf sich Williams im März dieses Jahres mit den Wiener Philharmonikern in Wien. Dort nahmen sie drei Singles erneut auf: Der “March of Resistance” ist nun neben “Fawkes the Phoenix” aus dem Film “Harry Potter and the Chamber of Secrets” sowie “Sound the Bells!” die dritte und damit letzte Single aus der Reihe. Der bläserbetonte Marsch wurde mit einer dramatischen Signatur von Williams versehen und unterstreicht die heldenhaften Taten der Filmprotagonisten.

Nun kann der Filmkomponist, der zahlreiche bekannte Filmen durch seine wunderbare Filmmusik zum Leben erweckte, seinen Geburtstag sowie seine zahlreichen Auszeichnungen und Alben gebürtig feiern. Herzlichen Glückwunsch John Williams!