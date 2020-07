Furioser Teufels-Tanz von John Williams

John Williams hat mit seinen packenden Soundtracks Geschichte geschrieben und gilt als einer der bedeutendsten Filmkomponisten der Gegenwart. Dem legendären Filmmusik-Komponisten wurden im Laufe seiner Karriere schon viele Ehren zuteil: So wurden seine beliebten Soundtracks mit zahllosen renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter fünf Oscars, fünf Emmys, vier Golden Globes und fünfundzwanzig Grammys. Als “ganz besondere Ehre” empfand es der Komponist, im vergangenen Januar am Pult der Wiener Philharmoniker zu stehen und mit dem Orchester verschiedene seiner beliebtesten Werke unter anderem aus “Star Wars”, “Harry Potter” und “Indiana Jones” zu interpretieren. An seiner Seite war dabei auch John Williams in Vienna” wird ein Mitschnitt dieses außergewöhnlichen Konzertereignisses am 14. August international und auf allen physischen und digitalen Medien auf Deutsche Grammophon veröffentlicht. Mit dem “Devil’s Dance” steht bereits jetzt ein packendes Stück zum hat mit seinen packenden Soundtracks Geschichte geschrieben und gilt als einer der bedeutendsten Filmkomponisten der Gegenwart. Dem legendären Filmmusik-Komponisten wurden im Laufe seiner Karriere schon viele Ehren zuteil: So wurden seine beliebten Soundtracks mit zahllosen renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter fünf Oscars, fünf Emmys, vier Golden Globes und fünfundzwanzig Grammys. Als “ganz besondere Ehre” empfand es der Komponist, im vergangenen Januar am Pult derzu stehen und mit dem Orchester verschiedene seiner beliebtesten Werke unter anderem aus “”, “” und “” zu interpretieren. An seiner Seite war dabei auch Anne-Sophie Mutter als gefeierte Solistin. Unter dem Titel “” wird ein Mitschnitt dieses außergewöhnlichen Konzertereignisses am 14. August international und auf allen physischen und digitalen Medien aufveröffentlicht. Mit dem “” steht bereits jetzt ein packendes Stück zum Download und im Stream bereit, das einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das Album liefert.

Perkussiv, farbenreich und dramatisch – Williams musikalischer Blick in die Hexenwelt

Der “Devil’s Dance” ist Teil von Williams Filmmusik zum Film “The Witches of Eastwick”, einer Horrorkomödie von Regisseur George Miller, die 1987 in die Kinos kam und mit einer Starbesetzung aufwartete: Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer und Jack Nicholson! Farbenreich und dicht auskomponiert, mit packender Rhythmik und düsterer Grundstimmung leuchtet Williams die teuflischen Abgründe darin eindrucksvoll aus. 1988 wurde der Film unter anderem für die Beste Filmmusik für den Oscar nominiert; außerdem gewann Williams für seine Komposition den BMI Film Music Award und wurde für den Grammy Award nominiert.