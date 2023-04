Der große japanische Komponist Joe Hisaishi hat bei Deutsche Grammophon unterzeichnet

Joe Hisaishi, der 1950 in Nakano auf der japanischen Hauptinsel Honshū zur Welt kam, hat mit seiner Filmmusik maßgeblich zum Ruhm des legendären Anime Filmstudios Ghibli beigetragen. Die bekannten Animationsfilme von Hayao Miyazaki verdanken seiner Musik ihren besonderen Zauber und eine Intensivierung ihrer emotionalen Suggestivkraft. Hisaishi begann in den 1980er Jahren mit dem eigenen Komponieren. Zu den Markenzeichen seiner Musik zählen eingängige Melodien und eine impressionistisch angehauchte Klangpoesie.

Jetzt hat Hisaishi bei Deutsche Grammophon einen Exklusivvertrag unterzeichnet. Das Vertragswerk umspannt das gesamte Spektrum seiner musikalischen Arbeit als Komponist, Dirigent und Pianist. Geplant sind sowohl Audio- als auch audiovisuelle Aufnahmen.

Joe Hisaishi freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Gelblabel. Was er an der Deutschen Grammophon besonders schätzt, ist, dass sie ihr Augenmerk “sowohl auf Kreativität als auch auf Klangqualität” legt.

Für sein Debüt beim gelben Label hat der Komponist Musik aus Original-Soundtracks für Ghibli-Klassiker wie “Prinzessin Mononoke” oder “Mein Nachbar Totoro” in eine orchestrale Form gebracht und mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen. Das Album, das den Titel “A Symphonic Celebration” tragen wird, kommt am 30. Juni 2023 in den Handel. Zudem erscheinen am 8. September auch drei exklusive farbigeVinyls, darunter eine transparente eine hellblaue und eine “Picture Disc” im Deutsche Grammophon Store. Mit dem schwungvollen Neuarrangement des Streaming-Hits “Merry-Go-Round of Life” aus dem Ghibli-Film “Howl’s Moving Castle” ist seit 31. März 2023 bereits eine Single aus dem Album-Programm zu erleben.