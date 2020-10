“Größte Sopranistin aller Zeiten” – Zum 75. Geburtstag von Jessye Norman

Vor einem Jahr starb Jessye Norman. Vor 75 Jahren, am 15. September 1945, kam sie in Augusta im US-Bundesstaat Georgia zur Welt. Jessye Norman war eine der größten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. In ihrem Fach gilt sie als unübertroffen. Ihr natürlicher Ausdruck, die voluminöse Tiefe ihres Soprans und die leidenschaftliche Glut ihrer Gesangskunst waren von einzigartiger Qualität. Sie besaß eine “der reichsten Stimmen überhaupt”, so der Gesangsexperte Jürgen Kesting. Für den künstlerischen Direktor der Carnegie Hall, Clive Gillinson, der Jessye Norman unzählige Male live auf der Bühne erlebte, darf die fünffache Grammy-Preisträgerin sogar als “die großartigste Sängerin aller Zeiten, nicht nur unserer Tage” gelten.

Emotionale Botschaften

Wie weit der Einfluss von Jessye Norman reichte, offenbarte sich im Vorjahr, als sie in New York City verstarb und zahllose Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft in emotionalen Twitter-Botschaften Abschied von ihr nahmen. Berührend und repräsentativ für viele Uzo Aduba, Star der US-amerikanischen Dramedy-Serie “Orange Is The New Black”, die auf Twitter schrieb: “Ich habe noch gar keine Worte, um die Macht und den Einfluss zu fassen, den #JessyeNorman auf mein Leben hatte … welch ein Talent, welch eine Virtuosin, welch eine Frau …”.

Jetzt zollt Decca der Sängerin mit einer noblen Gesamtedition Tribut: “The Complete Studio Recitals”. Erarbeitet mit der vollen Unterstützung von Normans Familie, präsentiert die Ausgabe auf 44 CDs und 3 DVDs das Lebenswerk der Starsopranistin, die sich auf romantische Kunstlieder genauso gut verstand wie auf bewegende Spirituals, auf Schubert, Schumann und Brahms genauso wie auf Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Richard Strauss oder Arnold Schönberg. Für Hörerinnen und Hörer, die große Gesangskunst lieben, ein unverzichtbares Paket.