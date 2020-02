Musikalische Charakterstudien – Die Klavierkonzerte von Beethoven mit Jan Lisiecki

Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag und entsprechend vielfältig und zahlreich sind die Festkonzerte und Einspielungen, die dem Star der Wiener Klassik huldigen. Der kanadische Pianist Jan Lisiecki hat bereits im Herbst vergangenen Jahres farbenreich und brillant auf das Jubiläumsjahr eingestimmt und zusammen mit der Academy of St Martin in the Field sämtliche Klavierkonzerte des einzigartigen Komponisten eingespielt. Das Album wurde am 13. September 2019 veröffentlicht und begeistert aufgenommen. Endlich erscheint diese Aufnahme am 31. Januar bei Deutsche Grammophon auch als audiovisuelles Erlebnis auf Das Jahr 2020 steht in der Welt der Klassik ganz im Zeichen250. Geburtstag und entsprechend vielfältig und zahlreich sind die Festkonzerte und Einspielungen, die dem Star der Wiener Klassik huldigen. Der kanadische Pianisthat bereits im Herbst vergangenen Jahres farbenreich und brillant auf das Jubiläumsjahr eingestimmt und zusammen mit dersämtlichedes einzigartigen Komponisten eingespielt. Das Album wurde am 13. September 2019 veröffentlicht und begeistert aufgenommen. Endlich erscheint diese Aufnahme am 31. Januar beiauch als audiovisuelles Erlebnis auf DVD, Blu-ray sowie digital

Persönlich, vielschichtig und prägnant

„Ein Hörer sollte Beethovens Musik als die Summe unterschiedlicher Ideen nachvollziehen können“ – das ist der Anspruch, mit dem Lisiecki an die Interpretation der Beethoven Klavierkonzerte herangegangen ist. Auf seiner Einspielung hat er dieses Ziel eindrucksvoll erreicht. So steht jedes der fünf Konzerte einzigartig für sich und wird in Lisieckis Interpretation – sowohl als Solist als auch als musikalischer Leiter des Orchesters – spannungsvoll und klangsinnlich erlebbar. Wie intensiv und berührend der Musiker hierbei die Fülle an Emotionen in diesen Werken auslotet und wie feinsinnig und prägnant zugleich er den Solistenpart mit dem Orchester in Dialog treten lässt.