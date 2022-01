Jan Lisieckis gefeiertes Chopin-Nocturnes-Album nun auch als Vinyl-LP

Jan Lisiecki bei Deutsche Grammophon veröffentlicht, bei alleine drei davon steht die Musik von 11. Februar 2022 wird das gefeierte Album nun auch als Vinyl-LP veröffentlicht – bereits jetzt kann das Opus vorbestellt werden, ebenso wie das neue e-Album von Lisiecki mit dem Titel “Night Music”, das ebenfalls im Februar 2022 veröffentlicht wird. Bereits acht Alben hat der junge Pianistbeiveröffentlicht, bei alleine drei davon steht die Musik von Frédéric Chopin im Zentrum. Dies zeigt deutlich, welch große Bedeutung die Werke des romantischen Komponisten für den Künstler haben. Im August diesen Jahres zeigte sich Lisiecki mit der Gesamteinspielung der Nocturnes einmal mehr als ausgewiesener Chopin-Interpret, der in seinem Spiel hochsensibel und kraftvoll zugleich die verschiedenen Miniaturen zum Leben erweckt. Am11. Februar 2022 wird das gefeierte Album nun auch alsveröffentlicht – bereits jetzt kann das Opus vorbestellt werden, ebenso wie das neue e-Album von Lisiecki mit dem Titel “”, das ebenfalls imveröffentlicht wird.

Gefühl pur – Jan Lisiecki legt die Essenz der Nocturnes von Frédéric Chopin frei

Die Nocturnes von Frédéric Chopin gleichen einem farbenreichen Klangkosmos mit mannigfaltigen Nuancen und Schattierungen, gleichermaßen inspiriert von der Ausdruckskraft der italienischen Oper und der polnischen Volksmusik. Jan Lisiecki verbindet mit ihnen eine große Freiheit: “Diese bemerkenswerten Stücke laden dazu ein, zu denken und zu fühlen, was immer man will. Es gibt kein ›Richtig‹ – nur das, was sie in einem auslösen”, so der Interpret. Lisiecki hat die außergewöhnlichen pianistischen Schöpfungen im Corona-Jahr 2020 aufgenommen und in seiner Auseinandersetzung mit ihnen ganz besonders intensiv gespürt, welch tröstende “Zuflucht Musik uns schenken kann”. Dabei gehe es bei der Interpretation der Werke darum, die Balance zu finden zwischen dem natürlichen Fluss der Musik und dem subtilen Gespür für die Richtung, die sie nehmen soll. Ihm selbst ist dies eindrucksvoll gelungen, wovon auch die Vinyl-LP zeugt, die schon jetzt vorbestellt werden kann.

Außerdem kann ab sofort von Jan Lisieckis neuem e-Album mit dem Titel "Night Music" ein erster Track gestreamt werden: Mozarts Thema aus den 12 Variationen über das französische Lied "Ah, vous dirai-je, Maman" KV 265 (300e), welches auch anderen Liedern wie dem Wiegenlied "Twinkle, Twinkle, Little Star" oder dem Weihnachtslied "Morgen kommt der Weihnachtsmann" zugrunde liegt. Das e-Album, auf dem sich der Pianist Werken von Mozart, Ravel und Paderewski widmet, erscheint digital am 18. Februar 2022.

Neuer DG-Podcast mit Jan Lisiecki

Zudem ist Jan Lisiecki auch im neuen Podcast der Deutschen Grammophon zu hören und spricht mit Sarah Willis über seine Verbundenheit zu Chopin und über die Entstehung seines kommenden e-Albums "Night Music”.