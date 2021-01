Der schwedische Komponist Jacob Mühlrad debütiert mit Chorwerken

Auf dem Programm des schwedischen Komponisten Jacob Mühlrad stehen gefeierte Chorwerke des erst 29-jährigen. Mühlrad wuchs in Stockholm auf. Seine Jugend war von religiösen Neigungen geprägt. Eine Zeitlang wollte er sogar Rabbi werden und befasste sich eindringlich mit der Tora und der Kabbalah, einer mystischen Tradition des Judentums. Heute drückt der produktive Komponist, der sich in der Vergangenheit offen für Crossover-Projekte zeigte und mit der legendären Electro House-Formation Swedish House Mafia zusammenarbeitete, seine religiösen Empfindungen vor allem musikalisch aus. “Musik ist für mich die ultimative Art und Weise, Spiritualität auszudrücken”, so der junge Komponist, der in der internationalen Musikwelt mit ergreifenden Chorwerken wie “Nigun”, “Kaddish” oder “Time” von sich reden machte.

Auf dem Album “Time” werden diese Werke nun erstmals gebündelt zu erleben sein, interpretiert vom Swedish Radio Choir, unter Beteiligung der beiden Dirigenten Fredrik Malmberg und Ragnar Bohlin. Das Album erscheint am 26. März 2021. Vorbestellungsstart ist am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Dann kann man sich mit einem Auszug aus “Kaddish” einen ersten Eindruck von Mühlrads Debüt beim Gelblabel verschaffen. In dem bewegenden Chorwerk tritt Mühlrad in einen Dialog mit seinem Großvater, der ein Überlebender des Holocaust war.