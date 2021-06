Erfrischend vielfältig – Isata Kanneh-Mason kündigt ihr zweites Album “Summertime” an

Nachdem sie bereits mit ihrem preisgekröntem Debütalbum “Romance” für weltweite Aufmerksamkeit in der Klassikszene sorgte, hat die aufstrebende britische Pianistin Isata Kanneh-Mason nun ihr zweites Album angekündigt. Auf “Summertime”, das am 9. Juli erscheinen wird, präsentiert die 25-Jährige eine Auswahl an Stücken ihrer amerikanischen Lieblingskomponisten und -komponistinnen.

Mit ihrem ersten Album “Romance” landete Isata Kanneh-Mason 2019 direkt auf Platz 1 der britischen Klassik-Charts. Darauf hat die junge Pianistin ausschließlich Werke von Clara Schumann eingespielt, die sie als eine der wenigen einflussreichen Komponistinnen ihrer Zeit verehrt. Ihr zweites Solo-Album präsentiert eine große Vielfalt amerikanischer Klassik-Stücke des 20. Jahrhunderts. “Ich wollte, dass dieses Album die Vielfalt der Musik in Amerika zu dieser Zeit veranschaulicht, und so war es mir wichtig, die bekannteren Gershwin-Songs sowie die Samuel Coleridge-Taylor Spirituals aufzunehmen, zu denen ich eine persönliche Verbindung fühle”, sagt Isata Kanneh-Masons über das neue Album.

“Summertime” erscheint am 9. Juli bei Decca Classic und ist ab sofort vorbestellbar. Einen Vorgeschmack auf das erfrischende Album gibt die Single “Sometimes I feel like an motherless child” von Samuel Coleridge-Taylor, die bereits zum Download und als Stream bereit steht. Die zweite Single aus dem Album “By the still waters” von Amy Beach erscheint am 4. Juni.