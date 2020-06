Vorhang auf – Exklusives Konzertprogramm auf DG Stage

Deutsche Grammophon und bietet auf ihrem neuen Service Ein Sommer ohne Klassik-Festivals – undenkbar! Dieser Meinung ist auch dieund bietet auf ihrem neuen Service DG Stage ab Ende Juni 2020 ein vielfältiges Online-Festival an. Das Programm an Recitals, Orchesterkonzerten, Vokal- und Opernproduktionen ist für ein weltweites Klassik-Publikum von Zuhause und auch unterwegs zugänglich. Die angebotenen abendfüllenden Aufführungen sind exklusiv für DG Stage “Live on Tape” produziert.

Tosca” in Neapel mit Zu den Highlights im DG Stage Programm-Kalender gehört eine Open-Air-Produktion von “” in Neapel mit Anna Netrebko an der Spitze der Starbesetzung. “Für uns ist es das Schönste, wieder vor Publikum zu stehen”, sagen die Sopranistin und Tenor Eyvazov.

Xavier de Maistre lateinamerikanische Lieder darbieten und erklärt: “Deutsche Grammophon ist wirklich ein engagiertes Label. In kürzester Zeit ist es dem DG-Team gelungen, all jenen Menschen, die Musik lieben, großartige Aufführungen zugänglich zu machen und Livemusik auf der Bühne dieser Welt zu zeigen. Xavier und ich haben intensiv an diesem herrlichen Repertoire gearbeitet – jetzt haben wir die Gelegenheit, es Menschen vorzustellen, ganz gleich, wo sie sind.” Rolando Villazón wird gemeinsam mit Harfenistlateinamerikanische Lieder darbieten und erklärt: “Deutsche Grammophon ist wirklich ein engagiertes Label. In kürzester Zeit ist es dem DG-Team gelungen, all jenen Menschen, die Musik lieben, großartige Aufführungen zugänglich zu machen und Livemusik auf der Bühne dieser Welt zu zeigen. Xavier und ich haben intensiv an diesem herrlichen Repertoire gearbeitet – jetzt haben wir die Gelegenheit, es Menschen vorzustellen, ganz gleich, wo sie sind.”

Wiener Philharmonikern im berühmten Wiener Musikverein oder Bayreuther Festspiele 2020 in virtueller Form startet. Weitere Höhepunkte stellen legendäre Konzertproduktionen wie die Aufführung von John Williams mit Anne-Sophie Mutter und denim berühmten Wiener Musikverein oder Ludovico Einaudis Auftritt auf der Berliner Waldbühne. Auch Opernfans kommen auf ihre Kosten, wenn am 25. Juli ein umfassendes Programm derin virtueller Form startet.

So ist der Klassik-Sommer für den Musikliebhaber dank eines hochwertigen individuellen Programms trotz diverser Absagen gerettet.

Termine für Juni und Juli 2020:

28. Juni 2020

Alice Sara Ott

03. Juli 2020

Víkingur Ólafsson, Konzerthausorchester, Christoph Eschenbach

10. Juli 2020

John Williams, Anne-Sophie Mutter, Wiener Philharmoniker

12. Juli 2020

Kian Soltani

16. Juli 2020

Rolando Villazón und Xavier de Maistre

19. Juli 2020

Benjamin Bernheim

24. Juli 2020

Ludovico Einaudi

Ab 25. Juli

Bayreuther Festspiele 2020 in virtueller Form

30. Juli 2020

Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Ludovic Tézier u.v.m.

Tickets für DG Stage lassen sich in sicheren Transaktionen online per Kreditkarte und durch die üblichen Zahlungsdienste erwerben und bieten den Online-Konzertbesuchern Zugang zu einmaligen Veranstaltungen in modernster Audio- und Videoqualität. Ticketpreise reichen, je nach Format und Produktion, von 4,90 bis 12,90 €.