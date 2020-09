Sympathisches Hörvergnügen: Sarah Willis und Daniel Hope geben Einblicke hinter die Kulissen

Daniel Hope gibt Einblicke in die Entstehung seiner “” Livestreams, mit denen er in Kooperation mit arte, der Deutschen Grammophon und vielen renommierten Kollegen seinen Fans die Lockdown-Zeit versüßt hat. Die Highlights dieser Aufnahmen wurden auf einem Album zusammengefasst, das einen ganz besonders persönlichen Touch hat. Aber die beiden Künstler plaudern auch über andere musikalische Projekte, über gemeinsame Erlebnisse und über viele andere Themen, die einen unvergleichlichen und erfrischenden Einblick in das Leben, Denken und Wirken des Künstlers gibt.