Natürlich spitze – Sarah Willis trifft die Geigerin Hilary Hahn

Auch wenn die aktuelle Podcast-Ausgabe nur über Zoom stattfinden kann, sindund Hilary Hahn sofort auf einer Wellenlänge und nehmen die Hörerinnen und Hörer mit in die Musikwelt. Unprätentiös und mit sympathischer Offenheit erzählt die Star-Geigerin von ihren Experimenten mit den sozialen Medien, in denen sie beispielsweise 100 Tage am Stück zeigt, wie sie übt. Jeder Musiker muss es tun, aber keiner spricht darüber, wie er tatsächlich mit dem täglichen Üben umgeht – was öffentlich präsentiert wird, ist meistens nur der perfekte Auftritt, der am Ende des Übens steht. Hilary Hahn möchte das entzaubern und zeigt sich als Künstlerin damit nahbar und menschlich. Die Menschlichkeit ist auch das, was sie in ihrer Rolle als musikalisches Vorbild transportieren möchte – auch vor und nach dem Konzert im Umgang mit ihrem Publikum.