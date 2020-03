“Moment Musical” – Die neue Meistersaal Konzertreihe mit Andreas Ottensamer, Albrecht Mayer u.v.m.

In einem “Moment Musical” verweilen, seine Gefühle ausdrücken, Menschen verbinden, Trost und Hoffnung spenden – Das alles ermöglicht die neue Kammermusikreihe “” vonundauch in Zeiten, in denen Live-Auftritte vor Publikum nicht möglich sind. Künstler der Deutschen Grammophon Familie werden in zunächst vier Konzerten im legendärenKonzerte geben, die auf den YouTube Kanälen von Deutsche Grammophon und Arte Concert im Livestream sowie 72 Stunden zum Nachhören weltweit kostenlos verfügbar sind. Den Auftakt der einstündigen Konzertreihe macht am 27. März der Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker Andreas Ottensamer und auch sein Philharmoniker Kollege, Solo-Oboist Albrecht Mayer , wird im Meistersaal auftreten. Liebhaber der Oper können sich über einen Star der Staatsoper Unter den Linden freuen, die Sopranistinbeglückt mit Werken ihrer Wahl. Außerdem kann man Mandolinspieler Avi Avital in der besonderen Atmosphäre des Meistersaals erleben.