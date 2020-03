Klassik für Zuhause – Playlisten für den Alltag, die jungen Hörer und zum Stöbern

Das Alltagsleben geht weiter, für die meisten Menschen allerdings in den eigenen vier Wänden. Ob im Home Office oder beim Lernen für das Studium, die Focus and Study with classical and electronical Music ” mit Musik vonbiskann das konzentrierte Arbeiten zu Hause erleichtern. Wer nun die Yogamatte im Wohnzimmer ausrollt, kann sich mit der Playlist “ Yoga with Classical Music — Shavasana ” in die richtige Stimmung bringen. Die Motivation, das Workout aus dem Fitness-Studio in den eignen vier Wänden durchzuführen, kann durch die passende Musik erhöht werden: “ In the Gym with Classical Music ” beginnt mit dem “Bolero” vonund beschleunigt mit jedem Stück– ideal für ein Workout.